Der Patientenschutzbeauftragte Peter Wüst (60). © Holger Hollemann/Archiv

Krankenhäuser

Patientenfürsprecher fast in allen Krankenhäusern tätig

Immer mehr niedersächsische Krankenhäuser kommen ihrer Pflicht nach und beschäftigen einen sogenannten Patientenfürsprecher. Inzwischen arbeiteten in mehr als 160 der landesweit insgesamt 182 Einrichtungen Ehrenamtliche, die sich für die Belange der Patienten einsetzen, sagte der Patientenschutzbeauftragte des Landes, Peter Wüst, am Mittwoch in Hannover.