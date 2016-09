Prozesse

Ein verurteilter Sexualstraftäter muss sich ab heute wegen Mordes am Landgericht Verden verantworten. Der 48-Jährige soll als Patient des sogenannten Maßregelvollzugs bei einem unbegleiteten Ausgang vor einem Jahr in Rehburg-Loccum im Kreis Nienburg eine junge Frau vergewaltigt und getötet haben.

Verden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs oder aus sonstigen niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Nach Ermittlungspannen wurde der Angeklagte erst im April dieses Jahres als mutmaßlicher Täter anhand von DNA-Spuren entlarvt.

Der Mann war im Januar 2012 vom Landgericht Aurich wegen Vergewaltigung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Das Gericht ordnete Sicherungsverwahrung und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Warum er dann am 12. September 2015 einen sechsstündigen unbegleiteten Ausgang von der Klinik gewährt bekam, wird im Prozess wohl auch eine Rolle spielen.

dpa