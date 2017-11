Unfälle

Passanten finden leblose Frau in einem Teich

Nach dem Fund einer leblosen Frau in einem Teich in Garbsen bei Hannover werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten Spaziergänger die ältere Frau am Freitagabend reglos in einem Tümpel im Ortsteil Havelse entdeckt und aus dem Wasser gezogen.