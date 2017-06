Menschen bilden eine Regenbogen-Flagge beim Christopher Street Day. © Peter Steffen

Gesellschaft

Partystimmung beim Christopher Street Day in Hannover

Ausgelassen und fröhlich sind am Samstag beim Christopher Street Day (CSD) wieder Schwule, Lesben und Bisexuelle durch die Innenstadt von Hannover gezogen. An der Parade bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen beteiligten sich geschmückte Wagen mit teilweise in bunten, schrillen Outfits kostümierten Teilnehmern.