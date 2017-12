Notfälle

Partygäste atmen bei Garagenfeier giftige Gase ein

Giftige Gase haben bei einer Garagenfeier in Hildesheim 13 Teilnehmer verletzt. Sie mussten am Freitag mit Rauchvergiftungen in einem Krankenhaus und in Spezialkliniken behandelt werden, teilte die Polizei am Samstag mit.