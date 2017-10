S. Wenzel (l-r), C. Meyer und J. Trittin (alle Bündnis 90/Die Grünen). © H. Hollemann/Archiv

Parteien

Parteirat der niedersächsischen Grünen lehnt Jamaika ab

Nach dem unklaren Wahlausgang in Niedersachsen haben sich die Grünen am Montag gegen eine Jamaika-Koalition ausgesprochen. Vor den Gesprächen über eine Regierungsbildung in Hannover gaben die 20 Mitglieder des Parteirats - darunter der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin - dem Landesvorstand bei den anstehenden Sondierungsgesprächen einstimmig entsprechende Handlungsempfehlungen.