Eine Frau wirft Geld in einen Parkscheinautomaten. © Hauke-Christian Dittrich

Kommunen

Parkgebühren in Niedersachsen unterscheiden sich deutlich

Die Preise fürs Parken sind in Niedersachsens Städten sehr unterschiedlich. So müssen die Autofahrer in Innenstädten zwischen 50 Cent und 1,80 Euro pro Stunde bezahlen, in Hannover und Braunschweig ist es am teuersten.