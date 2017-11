Hans-Jürgen Papier,der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. © Boris Roessler/Archiv

Kirche

Papier rät Kirche zu mehr Einmischung ins öffentliche Leben

Zu einem größeren Engagement der Kirche im öffentlichen Leben hat der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier geraten. Auf der Herbsttagung der evangelischen Landeskirche in Hannover sprach sich der Staatsrechtler am Mittwoch für eine verstärkte Einbindung der Kirchen in das Gemeinwesen aus.