Mit seinem Song "You let me walk alone" hat ESC-Star Michael Schulte (28) aus Buxtehude auch bei Fans in der Landeshauptstadt gepunktet: Am Dienstag besuchte Schulte die Staatskanzlei in Hannover und sang dort auf Einladung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sein Lied, mit dem er es beim Eurovision Song Contest vor anderthalb Wochen in Lissabon auf Platz vier geschafft hatte.