Hameln

Der Gesamtschaden liege sogar bei etwa 180 000 Euro. Denn es sei auch erheblicher Schaden am Gebäude der betroffenen Bank und am Automaten selbst entstanden. Die Sprengung des Geldautomaten im Vorraum einer Bank in der Hamelner Fußgängerzone am frühen Donnerstagmorgen war die 38. Tat dieser Art in Niedersachsen seit Anfang Januar. Nach Angaben des Landeskriminalamts hat die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in diesem Jahr drastisch zugenommen. Im gesamten Jahr 2017 waren nur 23 Taten registriert worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter vorwiegend aus den Niederlanden kommen.

dpa