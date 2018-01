Ein Hinweisschild der Deutschen Post und DHL. © Henning Kaiser/Archiv

Paketzusteller legen Arbeit nieder: Verzögerungen erwartet

Die Paketzusteller von DHL Delivery sind am Mittwochmorgen im Regierungsbezirk Weser-Ems und Bremen in einen eintägigen Warnstreik getreten. Zu der Arbeitsniederlegung an den Standorten Wilhelmshaven, Oldenburg und Bremerhaven hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen.