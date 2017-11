DHL Zusteller-Fahrzeuge an einer Zustellbasis. © Hendrik Schmidt/Archiv

Paketzusteller im Nordwesten streiken für mehr Geld

Rund 100 Paketzusteller von DHL Delivery wollen am Samstag im Nordwesten ihre Arbeit niederlegen. Zu dem ganztägigen Warnstreik in Depots in Bremen, Bremerhaven und Oldenburg rief die Gewerkschaft Verdi auf.