Leute

Hans Georg Näder, der Firmenchef des Prothesen-Herstellers Otto Bock in Duderstadt, erhält den diesjährigen Leibniz-Ring des Presseclubs Hannover. Näder zeichne sein herausragendes Engagement für den medizinischen Fortschritt aus, begründete der Presseclub am Freitag die Wahl des 20. Preisträgers.

Hannover. Der Ehrenring wird an Persönlichkeiten und Institutionen verliehen, die sich aus Sicht des Vereins durch herausragende Leistungen hervorgetan haben. Für die Gestaltung des Ringes gibt es jedes Jahr einen Wettbewerb unter Goldschmieden.

Im vergangenen Jahr hatte die als hannoversche "Tatort"-Kommissarin bekannte Schauspielerin Maria Furtwängler den Ring erhalten. Weitere Preisträger waren Peter Maffay, Rita Süssmuth und Regisseur Sönke Wortmann. Im letzten Jahr hatte es Wirbel um die Preisverleihung gegeben, da der Ring kurz vorher bei einem Einbruch in das Büro des Presseclubs gestohlen wurde. Trotz intensiver Fahndung wurde er nicht gefunden. Vor der Preisverleihung an Näder am 19. Dezember sollen die für den Wettbewerb eingereichten Ringe nun besonders geschützt werden.

