Krankenhäuser

Ostfriesen stimmen in Bürgerentscheid über Klinikneubau ab

Rund 200 000 Menschen sind am Sonntag in Ostfriesland aufgerufen, bei einem Bürgerentscheid über den Bau einer neuen Zentralklinik abzustimmen. Das neue Haus soll die bisherigen Krankenhäuser in Emden, Aurich und Norden ersetzen.