Krankenhäuser

Ostfriesen lehnen Zentralklinik ab: Plan scheitert in Emden

Bei einem Bürgerentscheid in Ostfriesland haben sich die Menschen am Sonntag gegen den Bau einer Zentralklinik ausgesprochen. Zwar stimmten die Wahlberechtigten im Landkreis Aurich für das neue Krankenhaus, in der Stadt Emden stieß das Vorhaben auf jedoch Ablehnung, was für das Scheitern des Projekts ausreichte.