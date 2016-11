Hunderte Glasflaschen liegen in einem Altglascontainer. © David Ebener/Archiv

Abfall

Osteroder sammeln das meiste Altglas

Nirgendwo in Niedersachsen sammeln die einzelnen Bürger so viel Altglas wie im früheren Kreis Osterode. Durchschnittlich hat dort im vergangenen Jahr jeder Einwohner 37 Kilogramm in die öffentliche Abfallbeseitigung gegeben.