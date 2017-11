Die Zentrale der Firma Osram in München bei Nacht. © Rene Ruprecht/Archiv

Elektro

Osram will mehr Dividende: Zusammenarbeit mit Continental

Für das abgelaufene Geschäftsjahr will Osram seinen Aktionären mehr Geld ausschütten. Der Blick in die Zukunft ist aber mehr als vorsichtig. In Wachstumsbereichen soll es mit dem Conti-Konzern gemeinsam vorangehen.