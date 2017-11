Die Zentrale der Firma Osram in München bei Nacht. © Rene Ruprecht/Archiv

Elektro

Osram-Chef will nach Conti-Deal weiter umbauen

Nach der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Autozulieferer Continental setzt der Beleuchtungshersteller Osram den Konzernumbau fort: Vorstandschef Olaf Berlien prüft "alle Optionen" für das vor allem in den USA schwächelnde Geschäft mit Beleuchtung für Bürogebäude, Fabriken und Straßen. Das kann von Zukauf über die Suche nach einem Partner bis zum Verkauf alles bedeuten, wie Berlien am Dienstag in München sagte.