Osnabrücker Sportvereine bieten Angebote für Flüchtlinge

Flüchtlinge trainieren in einer neuen Sporthalle in Osnabrück. © Friso Gentsch

Migration

Flüchtlinge aus der Landesaufnahmestelle in Osnabrück haben jetzt die Möglichkeit, kostenlos Angebote von Sportvereinen aus der Nachbarschaft zu nutzen. Im Gegenzug sollen auch Mitglieder der Sportvereine Sportangebote auf dem Gelände der Flüchtlingseinrichtung nutzen können.

Osnabrück. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Osnabrücker Stadtsportbund wurde am Mittwoch unterzeichnet. Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) würdigte die Leistung des Sports für die Integration. "Geflüchtete, die sich in den Vereinssport vor Ort integrieren, können als Multiplikatoren dienen." Ein solches Angebot ist in Niedersachsen laut Innenministerium bislang einmalig.

dpa