Kirche

Osnabrücker Publikum wählt beste Prediger

Zu einem "Preacher Slam" treten nächste Woche sechs Frauen und Männer in Osnabrück gegeneinander an. Bei dem Prediger-Wettbewerb des Bistums Osnabrück am Freitag (4.11.) tragen Teilnehmer beider christlicher Konfessionen selbst erstellte Texte vor.