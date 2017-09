Osnabrücker IRA-Prozess endet wahrscheinlich im Oktober

Terrorismus

Es ist ein Terroranschlag aus einer anderen Zeit, der gerade am Landgericht Osnabrück juristisch aufgearbeitet wird. Für einen IRA-Anschlag auf eine britische Kaserne in Osnabrück muss sich ein 48 Jahre alter Ire verantworten - der Prozess steht kurz vorm Ende.

Osnabrück. Im Prozess um einen Granatenanschlag der Untergrundorganisation IRA (Irisch-Republikanische Armee) auf eine britische Kaserne in Osnabrück im Jahr 1996 ist ein Ende in Sicht. Für den 16. Oktober hat die Schwurgerichtskammer die Plädoyers von Generalstaatsanwaltschaft und Verteidigung angesetzt. Voraussichtlich am 25. Oktober solle das Urteil gesprochen werden, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Osnabrück. Ursprünglich waren Verhandlungstermine bis Dezember angekündigt.

Verteidigung, Anklage und Richter hatten sich aber schon zu Beginn auf eine Absprache verständigt. Der wegen versuchten Mordes angeklagte 48 Jahre alte Mann hatte die Tat zum Prozessauftakt gestanden und sich von der damaligen Gewalt- und Terrorphilosophie der IRA distanziert. Das Gericht stellte darauf eine Freiheitsstrafe zwischen vier und fünf Jahren in Aussicht, sprach von Versäumnissen der deutschen Strafverfolger und brachte dafür einen Ausgleich ins Spiel. Die Verteidigung des Mannes hält auch eine Bewährungsstrafe für möglich.

Bei dem Anschlag einer Unterorganisation der IRA am 28. Juni 1996 auf die "Quebec Barracks" wurden mit Glück keine Menschen verletzt. Es entstand aber Sachschaden, auch in der Nachbarschaft der Kaserne. Die Täter hatten von einem Transporter aus drei Mörsergranaten abgefeuert. Es war der letzte Anschlag der IRA auf deutschem Boden. Einer der Täter wurde bereits 2003 vom Oberlandesgericht Celle rechtskräftig wegen versuchten Mordes zu einer sechseinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

dpa