Eine historische Kupferaxt (oben) und Halsschmuck ist in Osnabrück zu sehen. © Friso Gentsch

Archäologie

Die Stadt Osnabrück bringt für einen Monat einen spektakulären Zufallsfund groß heraus: Bis Mitte Januar ist im Kulturgeschichtlichen Museum der Stadt ein Ensemble aus kupfernen Schmuckstücken und einer Kupferaxt zu sehen.

Osnabrück. Diese Artefakte waren wahrscheinlich vor mehr als 4000 Jahren als Opfergabe vergraben worden. Sie seien im vergangenen Juni bei Bauarbeiten im Stadtteil Lüstringen zum Vorschein gekommen, teilte das Museum am Donnerstag mit.

Der Fund sei einer der ungewöhnlichsten und ältesten Schatzfunde in Norddeutschland. Vor 8000 Jahren wurden im ungarischen Karpatenbecken und in Vorderasien Schmuckstücke, Geräte und Waffen aus Kupfer hergestellt. Gegen 4000 vor Christus erreichten einige dieser Produkte über die damaligen Handelswege auch das nördliche Mitteleuropa.

In Norddeutschland sind den Experten zufolge nur wenige solcher Exemplare bekannt. Der Osnabrücker Kupferschatz sei von seiner Zusammensetzung her - drei kupferne Schmuckanhänger in Form von Mondsicheln und eine Kupferaxt - ungewöhnlich.

dpa