Ein Feuerwehrmann zersägt in Hannover einen Baum. © Hauke-Christian Dittrich

Unwetter

Orkan "Friederike" richtet erhebliche Waldschäden an

Orkan "Friederike" hat in den Landesforsten in Niedersachsen großen Schaden angerichtet. Der Wind riss so viele Bäume um, wie sonst etwa in einem halben Jahr gefällt werden, teilten die Landesforsten mit.