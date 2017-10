Orientierungsloser 88-Jähriger verbringt Nacht im Deister

Notfälle

Ein 88 Jahre alter Mann hat sich bei einer Wanderung im Deister bei Hannover verlaufen und wurde erst einen Tag später gefunden. "Er war sehr stark unterkühlt.

Springe/Hannover. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus", berichtete ein Sprecher der Polizei in Springe am Montag.

Laut Polizei hatte sich der Senior am Sonntag zu einer Wanderung im Waldgebiet des Höhenzuges aufgemacht und war zuletzt am Abend am südlichen Deisterrand gesehen worden. Am späten Abend sagte er seiner Ehefrau am Telefon, dass er sich verlaufen habe, dann brach das Gespräch ab. Die Polizei leitete Suchmaßnahmen ein und setzte am Montag auch Hubschrauber und Hunde ein. Am Montagnachmittag konnten Beamte das Handy des Mannes lokalisieren und fanden den 88-Jährigen stark unterkühlt und orientierungslos. Warum der Mann sein Handy nicht für einen Notruf oder einen zweiten Anruf bei seiner Frau benutzt hatte, ist unklar.

dpa