Regierung

Opposition: Islamismus-Ausschuss legt Versäumnisse offen

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Terrorabwehr in Niedersachsen hat aus Sicht der Opposition zahlreiche Versäumnisse der Regierung offengelegt. Die Sicherheitsbehörden seien bei ihrer Arbeit ausgebremst worden, bilanzierten Jens Nacke (CDU) und Stefan Birkner (FDP) am Dienstag in Hannover.