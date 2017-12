Ein Rettungswagen im Einsatz. © Nicolas Armer/Archiv

Kriminalität

Opfer nach Schlägen in Bistro gestorben

Nach einer Prügelattacke in einem Bistro im emsländischen Haren ist ein 40 Jahre alter Mann in der Nacht zu Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück mitteilte, wurde der 40-Jährige bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Angriff in dem Bistro lebensgefährlich verletzt.