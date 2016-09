Kriminalität

Opfer misshandelt und mit dem Tode bedroht

Bei einem Überfall in Oldenburg ist ein 20-Jähriger in seiner Wohnung misshandelt und schwer verletzt worden. Drei Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren seien wegen dringenden Tatverdachts und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft genommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.