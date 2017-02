Sängerin Conchita Wurst soll beim Opernball in Hannover auftreten. © Jens Kalaene/Archiv

Gesellschaft

Opernball Hannover startet unter dem Motto "Hallo Wien!"

Die Besucher des Opernballs in Hannover werden in diesem Jahr in die Donau-Metropole Wien entführt. Zwischen den Kulissen von Stephansdom, Prater und Hofburg können sie ein Programm mit Wiener Walzerklängen, österreichischer Küche, aber auch Disco erleben.