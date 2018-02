Plastikmüll liegt am Strand. © Christoph Sator/Archiv

Kommunen

Oldenburger Schüler sollen in Fastenzeit Plastik aufgeben

Die Schüler in Oldenburg sollen in der am kommenden Mittwoch beginnenden Fastenzeit auf Plastik verzichten. Initiator der Aktion ist das Regionale Umweltbildungszentrum der Stadt.