Oldenburger Bischof fordert "sture Hoffnung" gegen Terror

Der Oldenburger Bischof Jan Janssen will Terroristen und Gewalttätern nicht die Hoheit über die Gedanken der Menschen überlassen. Städtenamen wie Winnenden, Paris, Nizza und nun Berlin würden zu "Schreckensorten", sagte der evangelische Geistliche laut Redemanuskript in seiner Predigt an Heiligabend in der Oldenburger St. Lamberti-Kirche.