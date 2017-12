Jan Janssen steht an Bord eines Segelschiffs. © Bodo Marks/Archiv

Kirche

Oldenburger Bischof Janssen wird Seemannspastor in Rotterdam

Der langjährige Oldenburger Bischof Jan Janssen arbeitet ab Herbst 2018 als Seemannspastor im Hafen von Rotterdam. Er werde in der niederländischen Stadt Stationsleiter der Deutschen Seemannsmission, teilte der Sprecher der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, Dirk-Michael Grötzsch, am Samstag mit.