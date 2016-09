Das klassische Kettenkarussell dreht sich auf dem Volksfest Kramermarkt. © Ingo Wagner/Archiv

Feste

Oldenburg arbeitet bei Kramermarkt enger mit der Polizei

Beim Kramermarkt in Oldenburg stimmt sich die Stadt Oldenburg angesichts der Sicherheitslage in Deutschland in diesem Jahr besonders eng mit den Behörden ab. Einlasskontrollen wie etwa beim Oktoberfest in München werden aber nicht für notwendig gehalten.