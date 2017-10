Die Sonne scheint durch ein gelbes Ahornblatt. © Daniel Reinhardt/Archiv

Wetter

Oktober: Niedersachsen warm und nass, Bremen wärmstes Land

Der Oktober ist in Niedersachsen zwar überdurchschnittlich warm gewesen, allerdings auch deutlich verregneter und weniger sonnig als in den Vorjahren. Das geht aus der am Montag vorgelegten vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.