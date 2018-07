Auf der ostfriesischen Insel Wangerooge sind in den vergangenen Tagen durch Nord- und Nordwestwinde massenhaft Quallen angespült worden. Es handelt sich dabei um die in der Nordsee weit verbreitete Ohrenqualle, wie Biologe Gregor Scheiffahrt von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer am Montag sagte.