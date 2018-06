Zum Tag des offenen Hofes an diesem Sonntag (17.6.) öffnen in Niedersachsen 84 landwirtschaftliche Betriebe ihre Türen für Besucher. Dabei gibt es nicht nur Einblicke in die Routinearbeit der Landwirte, sondern auch Informationen zu Sortenversuchen, dem Pflanzen- und Insektenschutz, dem Tierwohl oder zu Melkrobotern.