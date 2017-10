Özdemir: FDP sollte Koalition nicht ausschließen

Wahlen

Die Grünen im Bund hoffen trotz der großen Verluste bei der Landtagswahl in Niedersachsen auf eine Regierungsbeteiligung - und appellieren an die FDP, eine Ampel-Koalition nicht auszuschließen.

Berlin. "Ich finde, demokratische Parteien sollten gerade angesichts des Ergebnisses von Rechtspopulisten prinzipiell untereinander gesprächsfähig, aber auch koalitionsfähig sein", sagte Parteichef Cem Özdemir am Sonntag in Berlin. Das gebiete der Respekt vor den Wählern.

"Ich interpretiere das Wahlergebnis auch so, dass die Wähler eine Fortsetzung der bisherigen Koalition wollen", sagte Özdemir. Zunächst war angesichts der Hochrechnungen am Sonntagabend unklar, ob es für die Fortsetzung von Rot-Grün in Niedersachsen nicht doch noch reichen könnte. FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Vize Wolfgang Kubicki bekräftigte, dass seine Partei in dem Land keinesfalls für eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP zur Verfügung stehe.

Co-Parteichefin Simone Peter sagte, die Grünen wollten in Jamaika weiter ökologische und gerechte Politik machen. Beide betonten, dass ihre Partei trotz der Verluste das zweitbeste Ergebnis für sich in Niedersachsen geholt hätten, die Verluste aber schmerzhaft seien.

dpa