Verkehr

Ölspur sorgt für Sperrung der A7 in Richtung Süden

Ausgelaufenes Hydrauliköl auf einer Strecke von rund zehn Kilometern hat im Kreis Northeim auf der Autobahn eine stundenlange Sperrung verursacht. Die A7 blieb in der Nacht zum Samstag bei Kalefeld in Richtung Kassel von Mitternacht an bis etwa 8 Uhr dicht, wie die Polizei mitteilte.