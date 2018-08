Dank einer guten Konjunktur sind die Schulden der öffentlichen Haushalte in Niedersachsen 2017 um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das Land war mit insgesamt 59,6 Milliarden Euro verschuldet, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.