Kultur

In die Kultureinrichtungen in Niedersachsen sind im Jahr 2013 knapp 557 Millionen Euro an öffentlichen Geldern geflossen. Das waren fast 10 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor.

Wiesbaden/Hannover. Dies geht aus dem Kulturfinanzbericht 2016 hervor, den das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlicht hat. Bundesweit flossen danach 9,9 Milliarden Euro in 2013 in die Kultur, ein Plus von 4,2 Prozent. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor. Im Haushaltsnotlageland Bremen wurden dagegen mit 105,6 Millionen rund eine Million Euro weniger in die Kultur gesteckt.

Statistisch entfielen damit im Berichtsjahr in der Kultur auf jeden Einwohner in Niedersachsen 71,44, in Bremen 160,64 Euro. Das meiste Geld fließt in beiden Bundesländern in den Bereich Theater und Musik mit 215,2 Millionen und 52 Millionen Euro, gefolgt von Zuschüssen für Museen, Sammlungen und Ausstellungen.

dpa