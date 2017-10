Frisch geerntete Äpfel. © Patrick Pleul/Archiv

Agrar

Obstbauern rechnen mit 215 000 Tonnen Äpfel

Die Obstbauern in Niedersachsen und Hamburg haben in diesem Jahr deutlich weniger Äpfel geerntet als im vergangenen Jahr. Er gehe von rund 215 000 Tonnen im Anbaugebiet an der Niederelbe aus, sagte Matthias Görgens von der Esteburg, dem Obstbauzentrum Jork, am Montag kurz vor Abschluss der Ernte.