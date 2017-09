Äpfel. © Patrick Pleul/Archiv

Agrar

Obstbauern ernten deutlich weniger Äpfel

Wegen des schlechten Wetters erwarten die Apfelbauern in Niedersachsen und Hamburg in diesem Jahr ein deutliches Minus bei der Ernte. Die Gesamtmenge werde voraussichtlich etwa 230 000 Tonnen betragen, teilte das niedersächsische Landesamt für Statistik (LSN) am Donnerstag mit.