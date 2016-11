Justiz

Oberlandesgerichte wollen stärker kooperieren

Die drei niedersächsischen Oberlandesgerichte in Braunschweig, Celle und Oldenburg haben eine stärkere Zusammenarbeit vereinbart. Die Arbeit zu Spezialgebieten soll künftig an einem der drei Standorte gebündelt werden, teilten die Gerichte am Montag mit.