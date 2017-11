Oberbürgermeister: Land muss mehr für Kinderbetreuung tun

Kinder in einem Kindergarten in Hamburg. © Christian Charisius/Archiv

Kommunen

Niedersachsens Oberbürgermeister pochen angesichts der beginnenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU auf ein deutlich stärkeres Engagement des Landes bei den Themen Kinderbetreuung und Schulsanierung.

Cuxhaven. Die immer wieder versprochene Drittellösung bei den Kindertagessstätten müsse endlich wahr gemacht und auch in einem Koalitionsvertrag verankert werden, betonte Heiger Scholz, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages nach einer Oberbürgermeisterkonferenz am Freitag. An dem Treffen in Cuxhaven nahmen 10 der 17 Oberbürgermeister Niedersachsens teil.

Die Regelung sieht vor, dass Land, Eltern und Kommunen je ein Drittel der Kosten für die Kindertagesstätten übernehmen. De facto entfielen aber 60 Prozent auf die Kommunen, 15 bis 20 Prozent auf die Eltern und etwa 20 bis 25 Prozent auf das Land, kritisierte Scholz. Die Berechnung der vom Land erstatteten Betreuungszeiten von vier Stunden sei obsolet. Längst sei die Drei-Viertel- oder Ganztagsbetreuung die Regel. Mit Blick auf den maroden Zustand vieler Schulen aus den 60er und 70er Jahren mahnten die Oberbürgermeister laut Scholz eine Beteiligung des Landes an den Kosten an.

Auch beim Thema Migration formulierten die "Stadtchefs" ihre Forderungen an SPD und CDU. Dadurch, dass immer mehr Flüchtlinge ihr Anerkennungsverfahren abgeschlossen hätten, fielen sie dann zunächst komplett in die Finanzierungszuständigkeit der Kommunen. Deshalb forderten die Oberbürgermeister vom Land jährlich einen Betrag von 15 000 Euro pro Flüchtling für die ersten drei Jahre nach der Anerkennung.

