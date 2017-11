Unfälle

Obduktion zeigt: Jäger ist Sturmopfer

Der Jäger aus dem Emsland, der Ende Oktober in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben kam, ist ein Opfer von Sturm "Herwart". Die Obduktion habe ergeben, dass der 61-Jährige an seinen Sturzverletzungen starb, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag in Güstrow.