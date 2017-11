Polizei

Obdachloser baut Zelt mitten auf dem Bahnsteig auf

Um sich auszuruhen, hat ein Obdachloser in Goslar sein Zelt mitten auf dem Bahnsteig aufgebaut. Der 33-Jährige habe am Sonntag etwas Zeit am Bahnhof verbringen wollen, teilte die Polizei am Montag mit.