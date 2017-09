Eine Videokamera in einem U-Bahnhof. © Lukas Schulze/Archiv

Datenschutz

OVG lässt Videoüberwachung im Nahverkehr in Hannover zu

Im Nahverkehr von Hannover dürfen die Fahrgäste in Zukunft von Kameras aufgezeichnet werden. Das hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg am Donnerstag entschieden.