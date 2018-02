Tourismus

OVG entscheidet über Kurbeitrag in Cuxhaven

Um nicht an die Stadt abgeführte Kurbeiträge in Cuxhaven geht es heute am niedersächsischen Oberverwaltungsgericht. Drei Kläger aus dem Tourismusbereich wehren sich gegen eine nachträgliche Schätzung, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.