Ein ICE mit einer Diesellok nach Goslargeschleppt.

Nur zur Taufe: Diesellok schleppt ICE nach Goslar

Großer Bahnhof für einen einmaligen Gast in Goslar: Ein ICE der Deutschen Bahn ist am Freitag auf den Namen der Kaiserstadt am Harz getauft worden - und zwar von Anke Gabriel, der Ehefrau des in Goslar lebenden Außenministers Sigmar Gabriel.