Eine Frau liest in einer Hängematte ein Buch. © Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Arbeit

Nur wenige Mitarbeiter in Niedersachsen machen Sabbatical

Nur relativ wenige Mitarbeiter haben bei den größten Arbeitgebern in Niedersachsen in den vergangenen Jahren ein Sabbatical genommen. Eine solche längere Auszeit vom Job bieten aber inzwischen viele Firmen ihren Beschäftigten an, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den größten Unternehmen im Land ergab.