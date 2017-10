Bahngleise. © Arno Burgi/Archiv

Wetter

Nur noch wenige Bahn-Verbindungen komplett gesperrt

Vier Tage nach dem Sturmtief "Xavier" sind nur noch wenige Bahnstrecken komplett gesperrt. Am Montag gibt es lediglich zwischen Osnabrück und Hamburg sowie auf der Strecke zwischen Leer, Oldenburg und Bremen in beide Richtungen keinen Zugverkehr, wie die Deutsche Bahn am frühen Montagmorgen mitteilte. Die Strecke zwischen Osnabrück und Hamburg solle am Dienstag "mit Betriebsbeginn" wieder befahren werden, hieß es. Bis dahin sollen Reisende über Hannover ausweichen.